Decreto fiscale, Fino al 31 dicembre 2021 rinnovo del congedo parentale

( 11 Novembre 2021 )

L'art.10 del Decreto fiscale prevede i congedi parentali straordinari, retribuiti al 50%, per i genitori di figli conviventi minori di anni quattordici, ammalati di Covid oppure ordinati in quarantena, che sono costretti a seguire le lezioni in DAD. Il congedo retribuito è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) a prescindere dall'età del figlio e anche nelle ipotesi in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura e copre il periodo che va dall'inizio dell'anno scolastico fino a al 31 dicembre prossimo. È confermata la fruizione giornaliera e quella oraria dei congedi, così come l'alternatività tra i genitori nella fruizione, e ancora, l'impossibilità di un genitore di godere del congedo qualora l'altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro a meno che non sia genitore di altri figli minori avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure. Per i figli di età compresa tra 14 e 16 anni, il diritto è all'astensione dal lavoro senza retribuzione per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dall'attività didattica o educativa in presenza, della malattia o della quarantena ordinata al figlio dal Dipartimento di prevenzione.