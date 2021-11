( 22 Novembre 2021 )

Il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha varato il decreto 14 ottobre 2021 recante le modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per l'esecuzione dei progetti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)