( 25 Novembre 2021 )

E' convocata l'Assemblea Generale dei soci di Federparchi che si svolgerà mercoledì 15 dicembre ore 10, in presenza a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, in via Cavour 50/A, oppure online previo registrazione sulla piattaforma Zoom.

All' Ordine del giorno dell'Assemblea l' approvazione Bilancio Preventivo 2022; la ratifica delle integrazioni del Consiglio Direttivo e la discussione sull'avvio del percorso congressuale della Federazione in vista dell'assise che si terrà nell'autunno 2022.