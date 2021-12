Corte dei Conti su gestione personale PA

( 10 Dicembre 2021 )

La Corte dei Conti ha emesso due pareri in merito ad aspetti gestionali per i personale della Pubblica Amministrazione. Nel primo si fa riferimento alla riduzione degli stanziamenti per lo straordinario. Il parere è a fronte del quesito se "la riduzione stabile delle risorse destinate a remunerare i compensi dello straordinario è oggetto di contrattazione integrativa e se le risorse derivanti dalla riduzione stabile dello straordinario hanno un vincolo di destinazione"

Il secondo parere attiene alle posizioni organizzative e risponde alla domanda se "l'incarico di posizione organizzativa affidato ad una categoria "C" sia compatibile con l'istituto delle mansioni superiori."