Master universitario su Parchi e Capitale naturale. Pianificazione progettazione e gestione

( 22 Dicembre 2021 )

E' stato pubblicato il Bando per presentare per il Master "Capitale Naturale e Aree Protette. Pianificazione, progettazione e gestione", del Dipartimento PDTA dell'Università La Sapienza di Roma, organizzato con l'AIDAP. Le domande di ammissione sono aperte sino al 17 gennaio 2022.

Obiettivi formativi:

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato al soddisfacimento della domanda di alta formazione e di aggiornamento tecnico-scientifico e culturale proveniente da una vasta gamma di attività collegate sia alla istituzione e pianificazione, alla programmazione, progettazione e gestione delle Aree naturali protette – terrestri e marine – in ogni fattispecie e tipologia, sia ad altre forme di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Per lo svolgimento dei corsi e per l'organizzazione delle attività formative, il Master si avvale: a) delle competenze scientifiche teorico-metodologiche e sperimentali e dell'esperienza didattica dei docenti della Sapienza Università di Roma, in particolare del Dipartimento PDTA, Facoltà di Architettura; b) delle competenze di Enti e Organismi a livello locale, nazionale e internazionale relative alle strategie, agli strumenti e ai meccanismi attuativi della Pianificazione, progettazione e gestione delle Aree naturali protette e dei territori contermini e finalizzate alla loro tutela, valorizzazione e rigenerazione; c) dell'apporto del mondo professionale, della produzione e dei servizi negli ambiti tematici relativi alle strategie, agli strumenti e ai meccanismi attuativi della Pianificazione, progettazione e gestione delle Aree naturali protette e dei territori contermini e finalizzate alla loro tutela, valorizzazione e rigenerazione.

Link al Bando UniRoma1