ANAC su obbligo pubblicazioni delle progressioni verticali PA

( 23 Dicembre 2021 )

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, in sede di attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ha rilevato la mancata pubblicazione ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 33/2013, da parte di un ente, dei criteri di valutazione formulati dalle commissioni esaminatrici nell'ambito di procedure interne per le progressioni di livello del personale. Al riguardo, l'ANAC con la delibera n.775 del 10/11/2021 ha evidenziato che le procedure selettive interne che determinano un passaggio in un'area superiore cd progressioni verticali rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 33/2013 configurando una novazione oggettiva del rapporto assimilabile ad una vera e propria assunzione con conseguente soggezione alla regola del pubblico concorso enunciata dal co. 4 dell'art. 97 della Costituzione. Diversamente le cd. progressioni orizzontali, sono escluse dall'ambito oggettivo di applicazione del richiamato art. 19 "Bandi di concorso" in quanto procedure a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell'apporto individuale del lavoratore e non soggette al principio del pubblico concorso.