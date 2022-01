Gli auguri di Federparchi al nuovo direttore generale “patrimonio naturalistico” del MiTE

( 26 Gennaio 2022 )

Il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri ha inviato gli auguri di buon lavoro al dott. Oliviero Montanaro, nuovo direttore generale della Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica. "Una responsabilità di grande e non semplice impegno – ha scritto Sammuri - per la quale formulo i migliori auguri, assicurandole tutto il sostegno della nostra associazione che collabora strettamente da sempre con il Ministero, tanto per obiettivi particolari, quanto nel quadro generale della tutela e della valorizzazione territoriale".

Il presidente di Federparchi ha inoltre ringraziato i dott. Antonio Maturani e Carlo Zaghi per il lavoro che hanno svolto sino ad oggi, in particolare nei confronti degli enti parco e delle Aree Marine Protette per loro funzione a tutela della biodiversità, sia sul territorio che a mare.