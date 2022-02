Giornata mondiale delle Zone Umide, fondamentali per la biodiversità

( 01 Febbraio 2022 )

Le Zone Umide ospitano una ampia biodiversità sia vegetale che animale, il 40% del totale, accolgono microclimi ed ecosistemi spesso molto fragili. Le "wetlands" hanno anche una funzione mitigatrice dei mutamenti climatici Stagni, paludi, torbiere, bacini naturali e artificiali con acqua stagnante, ricche soprattutto di invertebrati, sono alcune delle principali tipologie delle zone umide come definite dalla Convenzione di Ramsar (Iran) stipulata il 2 febbraio 1971. Questa data è divenuta la "Giornata mondiale delle Zone Umide. Secondo i dati della Convenzione oggi oltre un milione di specie a rischio, animali e vegetali, dipendono dalle Zone Umide per la loro sopravvivenza.

"Le zone umide, oltre ad avere una notevole ricchezza in termini di biodiversità, svolgono anche fondamentali funzioni di contrasto rispetto ai cambiamenti del clima - afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri - pensiamo, ad esempio, alla loro capacità di contenere l'erosione degli ambienti costieri rispetto all'aumentare dei fenomeni metereologici estremi; così come alla loro capacità di immagazzinare grandi quantità di anidride carbonica. Oggi le Zone Umide sono fortemente a rischio, anche in Italia, da qui la necessità di intervenire per la loro salvaguardia e per una corretta fruizione".