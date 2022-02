ANAC, parere su responsabilità professionale fuori da appalti

( 08 Febbraio 2022 )

Parere dell'Autorità Anrticorruzione sulla grave responsabilità professionale quando si configura in settori contrattuali diversi dalle gare di appalto. La Massima di riferimento sostiene: "E' astrattamente configurabile quale grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c, d.lgs. n. 50/2016 il grave inadempimento in cui l'operatore economico sia incorso nella prestazione di servizi sociali per conto di un Ente pubblico anche in esecuzione di una fattispecie negoziale il cui affidamento sia estraneo all'applicazione del d.lgs. n. 50/2016 (e.g. un patto di accreditamento riconducibile al Codice del terzo settore)."