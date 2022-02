( 10 Febbraio 2022 )

Una breve animazione racconta il lavoro svolto per raccogliere i 24000 segni di presenza del lupo in Italia, secondo un protocollo scientifico standardizzato e condiviso su scala nazionale. L'attività di svolge nell'ambito del Piano nazionale di monitoraggio del lupo condotta da Ispra con il MiTE e Federparchi e che coinvolge numerosi parchi nazionali e regionali. Il video (nella Gallery www.federparchi.it) illustra le aree selezionate, quanti km sono stati percorsi dalle 3000 persone coinvolte in questa attività e che tipo di campioni sono stati prelevati.

Le informazioni raccolte nelle attività di campo, dopo un accurato lavoro di verifica, sono state inserite in un database. Dalle analisi statistiche che seguiranno nelle prossime settimane, si avrà il risultato finale di questo lavoro: la stima della distribuzione e dell'abbondanza del lupo sul territorio nazionale italiano.

Link al Video

Link per seguire il monitoraggio del lupo