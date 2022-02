( 17 Febbraio 2022 )

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha pubblicato l'ultimo aggiornamneto del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. Si trattadi uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della Pubblica Amministrazione italiana.

LINK ad AGID Piano Triennale Informatica PA