Forum Parchi Lombardia: strategia di sviluppo e valorizzazione delle aree protette

( 21 Febbraio 2022 )

Sesto S. Giovanni, 21 febbraio – Il prossimo 3 marzo si terrà il Forum Parchi Lombardia, momento in cui le aree protette regionale si incontreranno per strutturare insieme la strategia di sviluppo e coordinare le azioni di tutela della biodiversità e di adattamento alla crisi climatica.

Il sistema delle aree protette lombarde è tra i più virtuosi ed estesi a livello nazionale, grazie ai suoi 24 parchi regionali, 105 parchi di interesse sovracomunale, 3 riserve naturali statali, 66 riserve naturali regionali, 33 monumenti naturali e 242 siti Rete Natura 2000, protegge oltre il 20% del suolo regionale.

Scopo del Forum Parchi Lombardia è quello di stabilire un programma comune di lavoro che sfrutti la grande capacità delle aree protette di dialogare con il territorio per mettere in relazione le esigenze locali, in accordo con la strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità per il 2030, sia con le linee guida nazionali di Federparchi che con gli obiettivi di cura e sviluppo di Regione Lombardia.

In quest'ottica, saranno ospiti del forum Parchi Lombardia gli assessori regionali Fabio Rolfi, Assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi e Raffaele Cattaneo, Assessore all'Ambiente e Clima e Biodiversità, che illustreranno le azioni di Regione Lombardia a supporto delle attività delle aree protette.

Giampietro Sammuri, Presidente di Federparchi condividerà le sfide delle aree protette in Italia: "Da tempo Federparchi sostiene la necessità di avere una efficace sinergia che coinvolga tutto il sistema delle aree protette italiane: parchi nazionali, regionali, aree marine, riserve e via dicendo. In particolare chiediamo che i parchi regionali possano entrare a pieno titolo nella programmazione nazionale, magari attraverso il rifinanziamento del piano triennale delle aree protette già previsto dalla legge 394. La Lombardia è una regione con una importante presenza di parchi e il Forum parchi Lombardia può imprimere una importante spinta per la tutela della biodiversità e uno sviluppo sostenibile."

Stefano Santi, Consigliere di Europarc Federation amplierà la panoramica sulle aree protette con uno sguardo alla strategia europea sulla biodiversità che ha tra gli obiettivi del 2030 la creazione di una più ampia rete di aree protette a livello europeo estendendo le aree Natura 2000 esistenti e un piano per il ripristino della natura attraverso impegni e azioni concrete per gli ecosistemi degradati, affrontando le cause principali della perdita di biodiversità e la loro gestione sostenibile.

Le esigenze e le criticità affrontate dalle aree protette saranno comunque le protagoniste del Forum Parchi Lombardia che per l'occasione presenteranno il lavoro svolto nei mesi di gennaio e febbraio dai 7 tavoli tematici che hanno visto il coinvolgimento di circa 70 referenti delle aree protette tra consiglieri, presidenti, tecnici e direttori, nel confronto su tematiche determinanti per l'azione degli enti pubblici territoriali quali: agricoltura, infrastrutture, energie rinnovabili, foreste e forestazione urbana, gestione delle acque fluviali, fauna selvatica ed educazione ambientale.

"La strategia di sviluppo delle aree protette non può che essere in linea con la gestione e la cura del patrimonio agroforestale e con le politiche agricole" – commenta Marzio Marzorati, Coordinatore di Federparchi Lombardia – "Siamo consapevoli che bisogna proseguire l'azione messa in atto dalla legge regionale 28/2016 volta a far agire le aree protette in ambiti territoriali più vasti, condividendone sfide e risorse, ma anche quanto previsto dalla legge 86/83 con il completamento della rete ecologica regionale che ancora necessita la creazione di parchi nelle aree montane, prealpine e urbane, oltre all'esigenza di estendere le tutele al fiume Po. Il Forum Parchi Lombardia è un momento di lavoro collegiale che testimonia la capacità della aree protette lombarde di condividere le problematiche e soprattutto di mettere in rete le pratiche virtuose a beneficio dei territori e delle comunità".

A completamento della mattinata di confronto e condivisione parteciperà Barbara Meggetto, Presidente di Legambiente Lombardia, come referente del mondo associativo che approfondirà il tema della relazione tra parchi e territorio; mentre Alessandra Norcini, dirigente Struttura Natura e Biodiversità di Regione Lombardia interverrà a proposito della Rete Natura 2000 e l'attuazione del Piano di Assestamento Forestale (PAF 2021-2021). A conclusione, il dibattito con direttori e presidenti nella tavola rotonda che affronterà la sfida della gestione delle aree protette, moderata da Cristina Chiappa, vice coordinatrice di Federparchi Lombardia.

Programma

Ore 9.30

Saluti e accoglienza, Cristina Chiappa - Federparchi Lombardia

Il valore delle aree protette lombarde, Marzio Marzorati - Federparchi Lombardia

L'azione di Regione Lombardia: Fabio Rolfi - Assessore Regione Lombardia; Raffaele Cattaneo - Assessore Regione Lombardia

Le sfide delle aree protette in Italia: Giampietro Sammuri - Presidente Federparchi

Uno sguardo all'Europa: la strategia di EUROPARC, Stefano Santi - Consiglio EUROPARC Federation

Parchi e territori: la relazione con le associazioni, Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia

Rete Natura 2000 e PAF 21-27: Alessandra Norcini, Dirigente Natura e Biodiversità Regione Lombardia

Presentazione dei Tavoli di lavoro regionali: Agricoltura, Infrastrutture, Energie rinnovabili, Foreste e forestazione urbana, Gestione delle acqua fluviali, Fauna selvatica, Educazione Ambientale.

Tavola rotonda del sistema delle Aree Protette lombarde:

Claudia Ploia, Parco Oglio Nord

Giuseppe Barra, Parco Campo dei Fiori,

Daniele Del Ben, Parco Agricolo Sud Milano

Riccardo Gini, Parco Nord Milano

Davide Pace,Parco Alto Garda Bresciano

Claudio De Paola, Parco Valle del Ticino

modera Cristina Chiappa

Il Forum Parchi Lombardia si terrà in streaming, la partecipazione è aperta a tutti ed è obbligatoria l'iscrizione online qui: https://forms.gle/N5HFn5BmmbX2dFQLA per ricevere il link delle diretta.

Comunicato Federparchi Lombardia

Per info: Silvia Argentiero, cell 39 393 847589

mail: argentiero@parconord.milano.it