ANAC su esclusione automatica offerta anomala anche sotto 1 mln

( 21 Febbraio 2022 )

Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativa all'esclusione automatica di un'offerta anomala anche nelle gare della PA inferiori ad un milione di Euro. La massima di riferimento è la seguente: "Le disposizioni normative contenute nell'art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, contengono una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dall'esigenza di far fronte ad una congiuntura economica resa particolarmente difficile dalla pandemia da COVID-19, che come tale prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia prevista dall'articolo 36 del Codice appalti, con la conseguenza che le previsioni della lex specialis con essa incompatibili, con specifico riferimento alla disciplina dell'esclusione automatica delle offerta anomale, devono essere integrate e sostituite."