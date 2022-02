( 23 Febbraio 2022 )

La Direzione Generale Degli Affari Marittimi e della Pesca della Commissione Europea (DG-MARE) organizza il secondo incontro sulla sostenibilità del turismo croceristico in Europa e nel Mediterraneo.

L'incontro, anche online, online è previsto per il prossimo 1 marzo, le iscrizioni entro il 25 Febbraio.

L'incontro si baserà sui risultati dei precedenti appuntamenti organizzati dalla Commissione europea e verterà sul turismo crocieristico sostenibile. Il focus sarà sull'intera filiera del sistema turistico crocieristico, compresa la sua sostenibilità economica, ambientale e sociale, le sue strutture di governance e il rispetto delle culture locali.

L'obiettivo dell'incontro è identificare le buone pratiche che valorizzino e facciano riferimento a partnership fra i vari stakeholders, aree protette comprese, con l'obiettivo di diminuire gli impatti ambientali e amplificare gli sforzi congiunti. Le sfide della gestione delle destinazioni e delle rotte delle crociere turistiche giocano un ruolo cruciale in questo contesto.

All'incontro parteciperà un ampio e qualificato numero di relatori, fra i quali: istituzioni Europee e locali, compagnie di crociera, Enti per il Turismo, Autorità Portuali, Tour operator e Agenzie Europee.

La presenza di rappresentanti di Aree Protette Italiane è importante poiché esse costituiscono mete rilevanti per le Crociere; i porti nelle o in prossimità delle Aree Protette rappresentano degli hub critici rispetto ai traffici marittimi.

Per partecipare ci si può iscrivere in via semplificata tramite Federparchi inviando una mail a segreteria@federparchi.it autorizzando il trattamento dati per l'iscrizione a: 2nd Pan-European Cruise Dialog promosso dalla Commissione UE – 1° marzo 2022

Oppure qui tramite registrazione al portale Europeo.