( 08 Marzo 2022 )

Parere dell'Agenzie per la rappresentanza negoziale nella Pubblica Amministrazione (ARAN) su come disciplinare il caso in cui un dipendente che, pure recandosi in ufficio, non abbia volutamente registrato la propria presenza in servizio, né in entrata né in uscita, mediante uno dei mezzi automatici messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza e quali eventuali conseguenze. Parere ARAN-CFC56b.