Peste suina, Federparchi in audizione al Senato

( 09 Marzo 2022 )

Il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri è stato ascoltato in audizione al Senato martedì 8 cm, presso le Commissioni IX e XII riunite in seduta congiunta, in merito al decreto legge contenente misure urgenti per il contenimento della Peste Suina Africana (PSA). Sammuri ha illustrato sia la situazione riguardante il prelievo di cinghiali all'interno delle aree naturali protette sia la necessità di alcuni interventi per rendere più efficace il controllo di questa specie interessata dalla PSA.

L'intervento al min. 1.41.35 del video