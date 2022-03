( 11 Marzo 2022 )

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella Pubblica Amministrazione (ARAN) ha emesso un parere su come debbano essere considerate le assenze dal servizio di un dipendente pubblico a tempo indeterminato per l'effettuazione di testimonianze per conto dell'Amministrazione. Parere CIRS9.