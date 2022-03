Aran sui permessi studio durante il periodo di prova

( 14 Marzo 2022 )

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella PA ja emesso un parare relativo alla fruizione di permessi studio durante il periodo di prova.

Parere CFL15: "I permessi di studio possono essere fruiti anche durante il periodo di prova? In merito al quesito in oggetto è opinione della scrivente Agenzia che la disciplina prevista dall'art. 45 del CCNL del 21 maggio 2018, in materia di diritto allo studio, trovi applicazione anche nei confronti del personale che non abbia ancora superato il periodo di prova. La richiamata norma, infatti non limita il riconoscimento del beneficio delle 150 ore di permesso ivi previsto solo a favore dei dipendenti del Comparto che abbiano perfezionato il periodo di prova. Al riguardo, si ricorda che, secondo un principio di carattere generale, il dipendente in prova ha gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo eventuali espresse deroghe stabilite dalla disciplina contrattuale che, nel caso specifico, non sono contemplate. Per quanto concerne l'incidenza delle assenze imputabili a fruizione dei predetti permessi per diritto allo studio sull'istituto giuridico del periodo di prova si ricorda che, come espressamente precisato dall'art. 20, commi 4 e 5 del CCNL del 21 maggio 2018, "ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato " e il medesimo periodo di prova deve considerarsi sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL."