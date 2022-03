Solidarietà a Torre Guaceto, assalita da motocross

( 14 Marzo 2022 )

E' decisamente grave quanto accaduto nella riserva naturale di Tore Guaceto. Domenica 13 marzo, per l'ennesima volta, un gruppo di motociclisti in motocross hanno "assaltato" le dune protette scorazzando in modo provocatorio in mezzo ai ragazzi disabili che erano in gita nell'area protetta insieme all'ANGSA,( Associazione nazionale genitori persone con autismo). Ancora una volta i teppisti hanno sbeffeggiato il personale dell'area protetta e messo in pericolo i visitatori, oltre a creare gravi danni al patrimonio naturalistico.

Federparchi auspica un rapido intervento delle forze dell'Ordine o il potenziamento die sistemi di sorveglianza dell'area.