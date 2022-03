Conferenza finale del progetto “Centralparks” delle aree protette dei Carpazi

( 17 Marzo 2022 )

Dopo tre anni il progetto Centralparks che rientra nel programma Interreg giunge al termine. Il progetto presenterà i suoi risultati conclusivi al grande pubblico nella sua conferenza finale, intitolata "Cooperazione transnazionale per il futuro sostenibile della regione dei Carpazi" e discuterà insieme il futuro sostenibile della regione dei Carpazi. L'evento si svolgerà dal 23 al 24 marzo 2022 in forma ibrida, di persona a Wieliczka, in Polonia, e online.

Il progetto Centralparks è stato lanciato nel 2019 per sostenere la protezione della natura e lo sviluppo sostenibile locale. È stato creato per migliorare le capacità e le politiche di gestione ambientale integrata, nonché per mitigare le attuali minacce e pressioni alla biodiversità nei Carpazi. Come risultato dell'attuazione del progetto Centralparks negli ultimi tre anni, le azioni pilota locali e le strategie a livello dei Carpazi hanno prodotto e continuano a fornire risultati importanti per sostenere lo sviluppo sostenibile a lungo termine nei Carpazi e oltre.

Per chi fosse interessato

Link alla registrazione