MIMS su frazionamento microappalti sotto soglia

( 21 Marzo 2022 )

Con il Parere MIMS n. 1155 del 31 gennaio 2022 il Ministero ha precisato che anche in applicazione delle soglie definite dalla legge n.120/2020 resta fermo il divieto di procedere con affidamenti consecutivi anche se la soglia complessiva non supera quella consentita dall'affidamento diretto. In altri termini la pluralità di micro-incarichi consecutivi soggiace al principio di rotazione e quindi, in linea con quanto previsto nelle Linee Guida n.4 dell'ANAC, tale modalità è da ritenersi in via ordinaria vietata. Resta salva tuttavia la possibilità di deroga dal principio di rotazione "previa idonea motivazione legata al caso concreto ovvero laddove la SA in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione".