CETS, riprende il percorso per la Riserva di Torre Guaceto

Riprendono le riunioni per la Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) nella Riserva Naturale di Torre Guaceto. Giovedì 24 marzo presso la sala dell'Università di palazzo Nervegna a Brindisi, alle ore 15.30, si terrà un incontro con i partner istituzionali dei vari comuni, Federparchi e gli stakholeders. Per Federparchi interverrà il presidente, Giampiero Sammuri. Il Consorzio di Torre Guaceto illustrerà il nuovo Piano delle azioni triennale per lo sviluppo sostenibile del territorio.

L'incontro ha lo scopo di rinnovare l'adesione della Riserva alla CETS "fase-1" ed avviare il percorso per la "Fase-2" che prevede la certificazione per gli operatori economici. Sarà posta attenzione sull'importanza dell'attestazione ai fini della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del territorio.