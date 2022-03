Amare e tutelare la natura, intesa Federparchi e Agesci per azioni comuni

( 25 Marzo 2022 )

Lavorare insieme a tutela della biodiversità, l'amore per la natura in un percorso di dialogo e di pace. È questo il fulcro del protocollo di intesa siglato dal presidente di Federparchi Giampiero Sammuri e i Presidenti del Comitato nazionale dell'Agesci Vincenzo Piccolo e Roberta Vincini.

L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani e la Federazione delle aree protette convengono che la conservazione e la valorizzazione della biodiversità nei parchi, così come la diffusione di modelli di sviluppo sostenibile e l'attività di contrasto e di adattamento al cambiamento climatico, costituiscono obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

L'intesa si prefigge lo scopo di promuovere una reciproca collaborazione sui temi di comune interesse per la fruizione delle aree protette e la formazione dei capi scout, condividendo obiettivi ed azioni di conservazione e sostenibilità. La consapevolezza del valore della natura è parte integrante di una cultura del dialogo, fondamentale per la pace e la cooperazione, che si sviluppa anche tramite iniziative all'interno delle aree protette.

"L'intesa di oggi ci consente di fare un ulteriore passo in avanti per avvicinare il mondo dei giovani ad una corretta fruizione della biodiversità ed ai temi della sostenibilità – commenta il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri – Credo che le aree naturali protette siano il luogo ideale per gli scout per mettere in pratica i valori di tutela e rispetto per la natura e, da queste esperienze, diffonderli il più possibile"

"La collaborazione che attiviamo oggi con Federparchi è un ulteriore impegno, indicato dalla nostra Associazione, ad essere con tutte le nostre forze, testimoni autentici e custodi attivi della nostra Casa Comune - affermano i Presidenti Roberta Vincini e Vincenzo Piccolo -. Gli scout e le guide amano e rispettano la natura: non è prescindibile per noi separare la nostra promessa e legge scout, dall'amore per essa e dalla vita comunitaria all'aperto, intesa come parte integrante e imprescindibile di noi stessi".