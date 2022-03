( 28 Marzo 2022 )

Soluzioni e tecnologie per i Piccoli Comuni e le aree montane, mercoledì 30 marzo, ore 11, sarà presentata la ricerca realizzata da Symbola e Anci con numerose partnership tra le quali quella di Federparchi. Appuntamento ore 11 sui canali web di Symbol, ANCI e Hubruzzo e, in presenza, presso la sala conferenze dell'Associazione dei Comuni italiani in via dei Prefetti 46 a Roma previo prenotazine.

Intervengono Ermete Realacci (Symbola) Serio Galbiati (Fondazione Hubruzzo) Vanessa Pallucchi (Forum Terzo Settore) Lino Gentile (ANCI). Conclude il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna