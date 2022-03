Corte Costituzionale, illegittima norma Liguria su caccia fauna omeoterma

( 28 Marzo 2022 )

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021) in relazione all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ai principi espressi dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Nel dispositivo si fa riferimento alla dilatazione dell' "arco temporale" per l'attività venatoria e al mancato parere obbligatorio dell'ISPRA.