( 30 Marzo 2022 )

Il canale "Lavoro Facile" informa del messaggio INPS sugli ultimi aggiornamenti normativi in merito al regime giuridico in proroga delle tutele dei lavoratori fragili. Nello specifico si tratta delle tutele previdenziali di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia.