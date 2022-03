( 31 Marzo 2022 )

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella PA ha emesso un parere in merito alla possibilità, per un dipendente pubblico, di rientrare in servizio prima del termine del periodo di malattia accordatogli.

Un secondo parere riguarda il personale di altro ente, utilizzato a tempo parziale per l'esercizio di un servizio in convenzione ex art. 30 del TUEL. L'ARAN chiarisce se è ancora possibile riconoscere, a carico dell'ente di destinazione, le incentivazioni economiche previste dal contratto.