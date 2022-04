Corte Costituzionale, non sono rifiuti le biomasse sulle spiagge

( 19 Aprile 2022 )

Le biomasse abbandonate sulle spiagge del demanio marittimo non sono classificabili come rifiuto. Lo stabilisce la Corte Costituzionale esprimendo un giudizio di legittimità costituzionale in merito all'art. 19, comma 36, della legge della Regione Abruzzo 20 gennaio 2021, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)», e dichiarando non fondata la questioine di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso del 24 marzo 2021.