CETS, giornata di formazione a Torre Guaceto

( 26 Aprile 2022 )

Giornata di formazione per la Carta Europea per il Turismo Sostenibile della Riserva Naturale di Torre Guaceto. In collaborazione con Federparchi ed Europarc Federation si svolge, al castello Dentice di Frasso di Carovigno (BR), un seminario formativo rivolto in particolare agli operatori turistici coinvolti nel percorso della CETS.

Apre i lavori Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. A seguire gli interventi di Giuseppe Giaccardi, CEO dello Studio Giaccardi e associati ideatore di "Green & Blue Intelligence; Paolo Giuntarelli, Dirigente della Regione Lazio, già direttore del Parco dei Castelli romani, del Parco naturale regionale di Bracciano Martignano e presidente della Fondazione Bioparco di Roma; Stefano Feri, ingegnere informatico, operatore turistico nell'ambito dell'accoglienza nel Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, consigliere ed attuale vicepresidente dello stesso Ente Parco; Marco Katzemberger, esperto in turismo sostenibile, consigliere di Federparchi. Conclusioni di Corrado Teofili, staff Federparchi-Europarc Italia in qualità di responsabile dell'area biodiversità e conservazione, referente Carta Europea Turismo Sostenibile. Responsabile del segretariato del comitato italiano dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.