Salvamare, soddisfazione Federparchi, ora avanti con nuove AMP

( 11 Maggio 2022 )

"Esprimo la soddisfazione di Federparchi per il varo della nuova normativa detta 'Salvamare', un contributo per affrontare concretamente il problema dell'inquinamento da plastica e un segnale di attenzione verso la tutela del mare in generale. - questo il commento del presidente Giampiero Sammuri - Ricordiamo che l'Unione Europea, con la Strategia per la Biodiversità al 2030, ha fissato l'ambizioso obiettivo di raggiungere per la fine del decennio il 30% di aree tutelate anche a mare, oltre che a terra. In Italia siamo appena al 16% calcolando tutte le tipologie di aree marine, si tratta di raddoppiare la superficie da mettere sotto tutela. Il Salvamare varato oggi è un buon viatico, ma occorre dare gambe ad un piano attuativo per nuove AMP."