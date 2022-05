Fermare le specie aliene per la tutela della biodiversità

( 19 Maggio 2022 )

Le Specie Aliene Invasive sono un pericolo per la biodiversità, è necessario fermare la loro diffusione per una equilibrata conservazione della natura. Se ne discute alla Riserva Naturale di Nazzano Tevere Farfa (Roma) il 25 maggio, ore 9.30, in un incontro promosso dalla Federparchi insieme all'ente gestore della Riserva. Nel corso del dibattito saranno affrontati i vari aspetti inerenti la gestione delle specie aliene invasive, sia dal punto di vista scientifico che legislativo. L'iniziativa sarà anche l'occasione per il confronto di esperienze e buone pratiche all'interno delle aree naturali protette.

In allegato il programma completo dei lavori

L'incontro è fruibile anche sulla piattaforma Zoom previo registrazione e sarà trasmesso in diretta sui canali YouTube e Facebook di Federparchi.

LINK PER REGISTRAZIONE SU ZOOM