Anac sul comportamento non conforme di una commissione di gara

( 26 Maggio 2022 )

L'Autorità Anticorruzione ha emesso una delibera sul comportamento non conforme di una commissione di gara per l'assegnazione di lavori pubblici. La massima di riferimento: "Ai fini dell'attribuzione del punteggio alle proposte migliorative, la Commissione giudicatrice valuta preventivamente la loro ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del progetto), la rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso, in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis, nonché la loro efficienza ed efficacia."