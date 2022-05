( 30 Maggio 2022 )

Parere Consiglio di Stato sulla nomina di un arbitro in una controversia contrattuale, risposta a quesito della Autorità Nazionale Anticorruzione sul tema:

Quesito sulla disciplina applicabile per la composizione del collegio arbitrale ex art. 209 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, sulla modalità di nomina dell'arbitro di parte nel caso in cui la parte stessa non abbia provveduto.

Link al Parere Consiglio di Stato