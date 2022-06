( 31 Maggio 2022 )

Martedì 7 giugno si svolgerà la riunione del Consiglio Direttivo della Federparchi, la convocazione è per le ore 10 a Roma, presso il Centro Convegni "Carte geografiche" in Via Napoli 36.

All'ordine del giorno la discussione dei seguenti argomenti: approvazione bilancio consuntivo 2021; aggiornamento percorso precongressuale; surroga consiglieri decaduti; varie ed eventuali.