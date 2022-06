Open Space Alps, a Bolzano la Conferenza finale del progetto

( 31 Maggio 2022 )

I risultati del progetto Open Space Alps sono stati presentati, dopo due anni e mezzo di lavoro, nel corso della Conferenza finale del progetto che in corso a Bolzano il 31 maggio e il 1° giugno, promossa da tutti i partner, tra cui Federpachi. Durante l'evento è stata illustrata la rete AlpPlan che riguarda i temi della pianificazione territoriale nelle aree alpine.

Nel corso della conferenza sono state varate le "Raccomandazioni Strategiche" disponibili anche nella versione in italiano, mentre tutta la documentazione è accessibile l'utilizzo di un Qcode.

Scopo principale del progetto è di contribuire alla conservazione degli spazi aperti alpini che abbiano particolare rilevanza ambientale. Il progetto si svolge nell'ambito del programma Interreg Space Alpine che coinvolge Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia per interventi inerenti il cuore della regione alpina EUSALP.



Il progetto mira allo sviluppo di nuovi approcci alla pianificazione dello spazio e dei paesaggi nell'area alpina, nonché per la promozione di modelli transnazionali di governance multi livello.



Open Space Alps ha come capofila l'Istituto per la pianificazione regionale di Salisbugo (Austria); come partner, oltre a Federparchi, vi sono Eurac Research (Bolzano), Alparc (Francia), l'Istituto di Urbanistica Sloveno (Svovenia), l'Università Julius-Maximilians di Wurzburg (Germania), il Governatorato dell'Alta Baviera (Germania).

Link al sito OpenSPaceAlps