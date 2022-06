Direttivo Federparchi approva il bilancio 2021

( 07 Giugno 2022 )

Si è riunito a Roma, in presenza, il Consiglio Direttivo della Federparchi. Dopo ampia discussione il Consiglio ha approvato, alla unanimità, il bilancio consuntivo del 2021. Il Consiglio ha poi discusso sui temi di attualità in materia di politiche ambientali in relazione al percorso congressuale ed alle iniziative messe in campo, alcune delle quali già realizzate (come il convegno del 25 maggio scorso a Farfa sulle Specie Aliene Invasive) e altre in programmazione, a partire dall'incontro sulle Aree Marine Protette che si terrà a Brindisi il 22 giugno.

Il Consiglio ha inoltre deciso, sempre alla unanimità, di proporre alla prossima Assemblea la surroga di Cristina Chiappa quale nuova componente del Direttivo. L'Assemblea dei soci della Federparchi si svolgerà il 28 giugno, sempre a Roma.