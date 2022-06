In Cammino nei Parchi, domenica 12 giugno l’edizione 2022

( 09 Giugno 2022 )

Una giornata nazionale per promuovere l'escursionismo naturalistico e culturale, tornare a camminare in libertà e sicurezza, raccontare i territori montani e le popolazioni che ci vivono.

Giunge alla decima edizione "In cammino nei Parchi", iniziativa promossa dal Club alpino italiano (attraverso la Commissione centrale tutela ambiente montano) in collaborazione con Federparchi rivolta a turisti, visitatori ed escursionisti interessati alla conoscenza del territorio, alla cura e al rispetto per la natura e alla manutenzione dei sentieri, per scoprire montagne, paesaggi e sentieri e sensibilizzare sull'importanza di tutela e sviluppo sostenibile.

L'appuntamento è previsto per domenica 12 giugno, con decine di escursioni nelle Aree protette di gran parte delle regioni italiane: dall'Alto Adige alla Sicilia, dall'Abruzzo al Veneto, dalla Liguria al Lazio, fino alla Calabria.

Link alla news Cai con tutte le iniziative