( 23 Giugno 2022 )

Il Consiglio di Stato ha emesso un sentenza sull'istituto della cessione di cubature in edilizia. Molti gli spunti di interesse, fra cui la massima: "Con la cessione di cubatura, la capacità edificatoria viene incrementata con il trasferimento di diritti edificatori provenienti da un'altra area, che ne rimane priva, in tutto o in parte, mentre tali diritti sono utilizzati dal fondo ricevente."