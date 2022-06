All’isola dei Giglio per i cento anni dei Parchi

( 27 Giugno 2022 )

Nuovo appuntamento della rassegna Park-to-park per celebrare i cento anni dei parchi nazionali, compiuti dal parco del Gran Paradiso e da quello di Abruzzo Lazio e Molise. L'appuntamento è per il 5-6 luglio all'isola del Giglio, nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, con la proiezione di un filmato su PNGP e PNALM (5 luglio) e per un'escursione serale (il 6 luglio) con partenza alle ore 17.30. Entrambi gli eventi sono gratuiti. Per info e prenotazioni contattare la Pro Loco Isola del Giglio 0564-809400 o via QR code allegato