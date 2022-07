( 01 Luglio 2022 )

E' in Gazzetta Ufficiale la legge 29 giugno 2022 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

