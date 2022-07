Il cordoglio di Federparchi per la tragica morte di Michele Sensini

( 01 Luglio 2022 )

E' morto tragicamente Michele Sensini, guida escursionistica esperta, dopo essere scivolato il 29 giugno in un canalone nei pressi di Fiastra, nel maceratese. Il suo corpo è stato trovato dai soccorritori, allertati per la sua prolungata assenza. Sensini, 47 anni, era una guida ambientale del Parco nazionale dei monti Sibillini per il quale aveva svolto anche i compiti di ufficio stampa. Noto per la sua intensa passione per la natura e promotore di iniziative ed escursioni, ha collaborato a lungo con la Federparchi. La Federazione delle aree protette italiane ha espresso ai suoi familiari il profondo cordoglio per il venir meno di una persona che aveva posto la tutela della biodiversità al centro della sua vita.