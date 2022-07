Parchiaperti, per un turismo sostenibile e di qualità

( 07 Luglio 2022 )

In queste settimane Parchiaperti sta gestendo, tra le altre, le prenotazioni e i pagamenti per accedere all'esperienza della fioritura della lenticchia di Castelluccio, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. L'accesso all'area è consentito con navette tramite parcheggi di scambio dove lasciare i veicoli privati. Nei giorni a cavallo tra giugno e luglio sono stati emessi voucher per circa 6.000 persone e amministrato circa 2.000 transazioni bancarie per conto degli operatori locali che promuovono esperienze di turismo sostenibile.

Parchiaperti è promossa da Federparchi con Dynamoscopio, Jecoguides e con il patrocinio di ANCI e la partecipazione di oltre 55 Parchi e Aree protette in Italia. Legambiente ha premiato la piattaforma nell'ambito del premio Oscar dell'ecoturismo, assegnato al piano di mobilità sostenibile definito per la fioritura di Castelluccio. Il premio è stato consegnato al Parco e ai Comuni. PArchiaperti, inoltre, è tra i finalisti, pubblicati nel catalogo del premio Compasso d'Oro Award 2022. Promosso dall'Associazione per il Disegno Industriale, è il più antico e più autorevole premio di design al mondo.