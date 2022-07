Festambiente 2022, dal 3 al 7 agosto a Rispescia (Grosseto)

( 25 Luglio 2022 )

Con una guerra disumana in corso, l'emergenza sanitaria da Covid ancora in atto e la crisi economica ed energetica che mordono, Legambiente ha confermato l'appuntamento di Festambiente, giunta alla 34° edizione, che si svolgerà dal 3 al 7 agosto a Rispescia (Gr), alle porte del Parco della Maremma.

Il claim della manifestazione è #lapaceèrinnovabile, come a ricordare che la costruzione di un mondo non in guerra può e deve passare solo attraverso l'abbandono delle fonti fossili e l'azione positiva e propositiva in tal senso delle istituzioni e dei singoli. Gli organizzatori fanno sapere che, anche alla luce delle imminenti elezioni politiche, è necessario, sia a livello nazionale che europeo, non scendere a compromessi sulla transizione ma, al contrario, è fondamentale agire con responsabilità e velocizzarne il processo, puntando su energie rinnovabili, circolarità, lotta e adattamento alla crisi climatica e una mobilità sempre più a misura di ambiente e persone.

Numerosi gli appuntamenti con la presenza delle Aree protette e di Federparchi.

I principali appuntamenti con Federparchi

06 AGOSTO – PREMIO BUONE PRATICHE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE ITALIANE

6 Agosto ~ 19:30 - 19:45

Premio Buone Pratiche dei Parchi e delle Aree protette italiane con Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi.

Coordina Giulia Assogna La Nuova Ecologia

06 AGOSTO – IL CAPITALE NATURALE COME INCUBATORE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE DELLE AREE PROTETTE ITALIANE

6 Agosto ~ 19:45

Intervengono:

Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente

Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente

Rossella Muroni vicepresidente Commissione ambiente della Camera

Giampiero Sammuri presidente Federparchi

Agostino Casillo presidente Parco nazionale del Vesuvio

Patrizio Scarpellini direttore Parco nazionale delle Cinque Terre

Luca Santini presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi

Maurizio Gubbiotti presidente Roma Natura

Gianluigi Peduto Presidente Parco dei Castelli Romani

Lidia Bai presidente Parco nazionale delle Colline Metallifere Grossetane

Simone Rusci presidente Parco regionale della Maremma.

Coordina Giulia Assogna La Nuova Ecologia.

07 AGOSTO – ESG – ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNMENT. UN IMPEGNO PER TUTTI.

7 Agosto ~ 19:30 - 21:00

Partecipano:

Francesco Carri presidente Banca TEMA

Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente

Giampiero Sammuri presidente Federparchi

Marco Onado economista

Fabio Becherini direttore generale Banca TEMA

Ivan Faiella responsabile Nucleo cambiamenti climatici e sostenibilità Banca d'Italia

Giuliano Amato presidente della Corte costituzionale.

Coordina il giornalista Giancarlo Capecchi.

Aggiornamenti sul sito www.festambiente.it.