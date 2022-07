Giornata mondiale della conservazione della natura

( 28 Luglio 2022 )

Celebrata ogni anno il 28 Luglio la "giornata mondiale per la conservazione della natura" riconosce che un ambiente sano è la base per una società stabile e produttiva, soprattutto per garantire il benessere delle generazioni presenti e future.

Tutti dipendiamo dalle risorse naturali: acqua, aria, suolo, minerali, alberi, animali, cibo, petrolio. Sono elementi fondamentali nella nostra vita quotidiana. Per mantenere l'equilibrio della natura, dobbiamo anche aiutare varie specie a continuare ad esistere.

Le aree protette, in tutto il mondo, contribuiscono, alla fondamentale azione di tutela della natura e della biodiversità. In Italia il sistema dei parchi conta 24 Parchi Nazionali, 135 Parchi Regionali, 147 Riserve Naturali Statali, 32 Aree Marine Protette, oltre trecentosessanta Riserve regionali; inoltre abbiamo una vasta rete di siti protetti la maggior parte dei quali rientranti nella Rete Natura2000. Complessivamente sono 871 le aree protette, per un totale di oltre 3 milioni di ettari tutelati a terra (21%), circa 2milioni 850mila ettari a mare (16%) e 658 chilometri di costa. L'Unione Europea ha posto l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 l'obiettivo del 30% di superficie protetta a terra e altrettanto in mare. Un obiettivo non semplice ma possibile, con impegno e volontà di tutti i soggetti interessati.