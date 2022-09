Inps su nuove norme per congedi parentali

( 12 Settembre 2022 )

L'Inps ha pubblicato un messaggio di chiarimento interpretativo in merito alle nuove norme per congedi parentali derivanti dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale.