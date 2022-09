Cento anni dei parchi, venerdì 23, ore 18, alle Dolomiti Bellunesi

( 12 Settembre 2022 )

Proseguono gli eventi per celebrare i "cento anni insieme per la natura" dei parchi italiani, in occasione del secolo di attività delle prime due aree protette italiane: il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e quello del Gran Paradiso.

Il prossimo appuntamento si svolge al parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, venerdì 23 settembre a Belluno, ore 18, presso la sala Bianchi in viale Fantuzzi 11.

Nel corso dell'incontro sarà proiettato il documentario "100 anni insieme" dedicato ai due parchi storici, PNALM e PNGP; seguirà la presentazione del volume "Parchi d'Italia" e, infine, sarà proiettato il documentario "parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi: emozioni naturali". Parteciperanno i presidenti del Parco del Gran Paradiso Italo Cerise e delle Dolomiti Bellunesi Ennio Vigne