Anac su progettazione di lavori pubblici

( 14 Settembre 2022 )

L'Autorità anticorruzione (ANAC) ha emesso un parere in merito ai parametri giuridici relativi alla progettazione di lavori pubblici. In particolare si riferisce alle manifestazioni di interesse per procedura negoziata per l'affidamento di servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente a lavori di realizzazione di un edificio adibito a servizi pubblici mediante demolizione e ricostruzione della scuola nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.