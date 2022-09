"Alla scoperta del capovaccaio", lanciato in Italia il concorso nelle scuole

( 20 Settembre 2022 )

C'è ancora tempo per aderire all'iniziativa. Il 30 dicembre 2022 scade il termine per l'invio degli elaborati secondo le modalità indicate dal regolamento

Il progetto LIFE Egyptian vulture, avviato da circa 3 anni, rappresenta il primo progetto interamente dedicato alla conservazione del Capovaccaio (Neophron percnopterus) il più piccolo degli avvoltoi europei, mai intrapreso in Italia.

Nell'ambito del progetto si sono svolte attività educative nelle scuole primarie e secondarie di primo grado delle aree di Basilicata, Calabria e Sicilia nelle quali viene realizzato il progetto LIFE Egyptian vulture. L'attività è finalizzata, in particolare, a promuovere la conoscenza ed il rispetto del capovaccaio.

Le classi possono aderire sino al 31 ottobre 2022 utilizzando il form disponibile al seguente link https://forms.gle/ztxaokmYuBHQoUN19

Al termine degli interventi in classe è possibile partecipare al concorso "Alla scoperta del capovaccaio" che si concluderà entro giugno 2023 con eventi di premiazione dei migliori elaborati.

Ciascuna classe che ha aderito al concorso dovrà completare il percorso didattico e quindi elaborare un disegno da candidare alla premiazione. Una volta completato l'elaborato l'insegnante dovrà fotografarlo/scansionarlo e caricarlo al seguente link https://forms.gle/wQKbTyjPUQH25SFo7 . In entrambi i casi dovranno essere specificati i seguenti dati: nome della scuola, sezione, indirizzo, telefono, e-mail della scuola, nominativi degli insegnanti e del Dirigente scolastico. Il termine d'invio è il 30 dicembre 2022.

Il progetto LIFE16 NAT/IT/000659 "Measures for the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands" - LIFE EGYPTIAN VULTURE, vede come beneficiario coordinatore E-Distribuzione e come beneficiari associati Federparchi-Europarc Italia, ISPRA, Regione Puglia, Regione Basilicata, Endesa, Gobierno de Canarias, Gesplan. Il progetto vede altresì la collaborazione dell'Ente Parco Regionale Murgia Materana, del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e dell'Ente Parco Regionale delle Madonie.

Il progetto punta a migliorare lo stato di conservazione del capovaccaio in Italia e nelle Isole Canarie mettendo in atto misure che mitighino l'impatto dei fattori negativi che colpiscono la specie e, al contempo, azioni dirette per favorirne la ripresa demografica e l'espansione.

In allegato il regolamento del concorso

www.lifegyptianvulture.it