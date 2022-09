Sei punti per il rilancio dei parchi, confronto positivo con le forze politiche

( 21 Settembre 2022 )

E' stato un confronto positivo quello che si è svolto tra la Federparchi e le forze politiche che hanno risposto all'appello lanciato dalla Federazione per il rilancio delle aree naturali protette. Nonostante i numerosi impegni dei partiti per la campagna elettorale, è stato possibile confrontarsi sui sei temi messi in campo dalla rappresentanza dei parchi e che riguardano: la governance; le norma vecchie e da ammodernare; l'uso congruo dei fondi disponibili; l'obiettivo UE 30% di territorio protetto entro il 2030; le gestione della fauna selvatica, degli ungulati e delle specie aliene invasive; la necessità di connettere i parchi nazionali con quelli regionali.

Tutti gli interlocutori hanno rimarcato la fondatezza delle questioni messe sul tappeto e la condivisione delle possibili azioni da mettere in campo al fine di valorizzare al meglio il meraviglioso patrimonio di bellezze naturali e di biodiversità custodito dai parchi e rendere più efficace ed efficiente l'azione degli enti gestori delle aree protette.

Il 31 di agosto la Federparchi aveva lanciato la "Lettera aperta" a tutte le forze politiche per sollecitare attenzione su temi della conservazione della natura e della tutela della biodiversità, rimarcando come questi siano strettamente legati con la necessità di mettere in atto strategie di adattamento e contrasto ai mutamenti climatici nonché come i parchi possano ulteriormente contribuire a diffondere modelli di sviluppo sostenibile per i territori e le comunità.

Le delegazioni della Federparchi hanno incontrato, nell'ordine e singolarmente, Sergio Costa del Movimento 5 Stelle; l'on. Tommaso Foti di Fratelli d'Italia; l'on. Silvia Fregolent di Italia Viva (Iv-Azione); l'on. Chiara Braga del Partito Democratico; il sen. Francesco Bruzzone della Lega.

Gli incontri si sono svolti tutti in un clima di cordialità e confronto aperto e costruttivo. Particolare attenzione è stata posta sui temi dell'efficienza degli enti di gestione anche attraverso i rinnovi puntuali della governance, allo snellimento delle burocrazia ed al potenziamento del personale, alla gestione delle specie aliene e invasive, mentre un'ampia convergenza si è avuta sulla importanza di connettere i parchi regionali con il sistema nazionale dei parchi e delle aree marine protette, visto che al momento, dal punto di vista istituzionale, queste componenti non comunicano.

Federparchi ringrazia tutti gli interlocutori per la disponibilità mostrata e l'impegno a proseguire il confronto appena sarà insediato il nuovo Parlamento.