Park to park: una specie un parco, il calendario degli eventi per la tutela della biodiversità

( 21 Settembre 2022 )

Un parco e una specie, un racconto che attraversa l'Italia passando di parco in parco, facendo un focus su una specie animale o vegetale, non sempre quelle "bandiera" ma soprattutto quelle di particolare interesse per la biodiversità. E' questa l'idea che muove l'iniziativa Park to Park, volta a stimolare azioni positive per la tutela e la conservazione delle aree protette nazionali. Il progetto rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni di vita del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco Nazionale Gran Paradiso. Grazie ad un finanziamento del Ministero della Transazione Ecologica e in collaborazione con la Federparchi, che ha curato la pubblicazione e il coordinamento degli eventi, è stato ideato il programma che ha coinvolto tutti i parchi nazionali.

Con la pubblicazione "Parchi d'Italia" e un serie di attività che sono in corso di svolgimento e proseguiranno sino al prossimo anno, "park-to-park" mira a far emergere l'impegno di ciascun parco nella protezione della specie, del suo habitat naturale, e quindi della biodiversità del territorio stesso. Non solo "animali-simbolo", ma anche specie minori, insetti e flora: ogni parco racconta una caratteristica del proprio territorio e dei suoi habitat, per dimostrare che la biodiversità sta nella varietà degli organismi viventi, declinata in molteplici forme.

Nel corso degli appuntamenti "park-to-park" viene inoltre presentato il video "100 anni insieme per la natura – 1922 - 2022 Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale Gran Paradiso" che riassume, con immagini splendide dei due parchi centenari, la mission delle aree naturali protette. Una narrazione per immagini che ripercorre in parallelo le tappe principali della storia dei due parchi, dalla prima idea, per quei tempi rivoluzionaria, ai giorni nostri. Materiali di repertorio e riprese di alta qualità di ambienti e animali, particolarità vegetali e contesto umano per inquadrare al presente la "buona intuizione" di un secolo fa.

Gli eventi che si stanno susseguendo puntano tutti a coinvolgere il pubblico attraverso modalità attive: escursioni in natura, incontri con esperti del settore, spettacoli artistici e degustazione dei prodotti tipici di ciascuna zona. Momenti di incontro fra le aree protette, le comunità e il territorio per rinsaldare un legame basato sulla tutela della biodiversità e l'attuazione di modelli di sviluppo sostenibile.

Quattro gli eventi già realizzati, cinque sono in programmazione a breve. Tutti gli altri parchi nazionali stanno collaborando fattivamente, con il coordinamento della Federparchi, per il proseguimento della rassegna che si concluderà nel giugno del 2023 al parco nazionale di Abruzzo Lazio e Molise.

Le iniziative si sono già svolte al Parco nazionale del Gran Paradiso, all'Arcipelago Toscano, in quello delle Foreste Casentinesi e al Parco dell'Aspromonte

Il 23 settembre si terrà l'appuntamento al parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; il 28 in quello del Circeo. Il 9 ottobre è la volta del parco nazionale di Isola di Pantelleria, il 17 all'Appennino Tosco Emiliano e, a seguire, il 20 ottobre al parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.